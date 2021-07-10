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استشاري نفسي: يجب أن يكون هناك تكافؤ بين الشريكين لتكوين حياة سعيدة

السبت 10/يوليو/2021 - 07:13 ص
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة ميرفت العماري، أستاذ الطب النفسي، إنه ليكون هناك تكافؤ بين الزوجين وميل عاطفي وجنسي وهي أمور أساسية، ثم تأتي في المرحلة الأخرى بقية المتطلبات مثل السكن والعمل والدخل الشهري، وكذلك عمل وسكن وعنوان الأهل وغيرها.

وأضافت العماري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب أن يكون هناك صراحة بين الشخصين أو الشريكين، والإجابة على أسئلة حول الزواج السابق أو الارتباط بشكل عام، على أن يكون الوضوح سيد الموقف، ولكن دون التجاوز في الإجابات حول العلاقات الخاصة.

وتابع: إن الزواج ليس مظاهر من خلال "دبلة وفستان وبدلة وشقة"، إنما هو شراكة ومجهود واستثمار في العلاقة لكي تنجح، وذلك لأن الزواج هو دفع مادي ومعنوي واجتماعي، ويعتمد على التنازلات وليس الصراعات، وبالتالي يجب "التفويت" في الزواج ليستمر ونبتعد عن الطلاق، موضحة "أن هناك من يقول إنه سيغير شريك حياته بعد الزواج، وهو الأمر الذي لا يحدث والحياة بتنتهي بسواء بالطلاق أو بأي شكل.

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