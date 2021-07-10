Advertisements

خبير أسري يوضح خطورة الزواج في سن مبكر.. فيديو

السبت 10/يوليو/2021 - 07:14 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال رضا البستاوي أستاذ قانون الأحوال الشخصية، معظم حالات الطلاق المرأة هي من تطلب الانفصال لأنها دائما ما تسعى لتصحيح المسار في حياتها الزوجية.

وأضاف البستاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب على الرجل دراسة الفتاة التي يريد الارتباط بها طبق مواصفات معينة أهمها الثقافة لأنها ستكون مسئولة عن تربية الأبناء، فالحياة الزوجية أساس المجتمع.

وتابع أستاذ قانون الأحوال الشخصية، الزوج قد يتغاضى عن بعض الأشياء رافعا شعار "الحب أعمى"، لافتا أن قرار الانفصال ليس الحل في الخلافات بين الزوجين، مشيرا إلى أن الزواج في سن مبكر أحد أسباب ارتفاع معدلات الطلاق منتقدا قانون منح الفتاة حق الزواج عن عمر 18 سنة مشيرا إلى أنها غير قادرة على الاختيار الصحيح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ يوم

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ حوالي 11 ساعة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة مدوية.. الأهلي يتحرك لضم الساحر الذهبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن مستقبل زيدان القادم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أفراح مُلطخة بالدموع.. فساتين الزفاف الجبرية "كفن" يُهدد أحلام الفتيات (تحقيق)

بالأرقام.. محمد أبو حامد يفجر مفاجأة صادمة عن نسبة الطلاق في مصر

كيف تختار شريك الحياة المناسب؟.. أستاذ طب نفسي يرد (فيديو)

"الطلاق وأثره السلبي على الأبناء" ندوة ثقافية بحزب الحرية المصري

تعليق سعاد صالح على حبس الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد (فيديو)

مؤسس نادي المطلقات توجه رسالة لـ"منتقدي فكرة حصول المرأة على نصف ثروة الرجل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

09:01 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي