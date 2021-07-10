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خبير أسري يوضح خطورة الزواج في سن مبكر.. فيديو
السبت 10/يوليو/2021 - 07:14 ص
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قال رضا البستاوي أستاذ قانون الأحوال الشخصية، معظم حالات الطلاق المرأة هي من تطلب الانفصال لأنها دائما ما تسعى لتصحيح المسار في حياتها الزوجية.
وأضاف البستاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب على الرجل دراسة الفتاة التي يريد الارتباط بها طبق مواصفات معينة أهمها الثقافة لأنها ستكون مسئولة عن تربية الأبناء، فالحياة الزوجية أساس المجتمع.
وتابع أستاذ قانون الأحوال الشخصية، الزوج قد يتغاضى عن بعض الأشياء رافعا شعار "الحب أعمى"، لافتا أن قرار الانفصال ليس الحل في الخلافات بين الزوجين، مشيرا إلى أن الزواج في سن مبكر أحد أسباب ارتفاع معدلات الطلاق منتقدا قانون منح الفتاة حق الزواج عن عمر 18 سنة مشيرا إلى أنها غير قادرة على الاختيار الصحيح.
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