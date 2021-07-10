خبير أسري يوضح خطورة الزواج في سن مبكر.. فيديو

قال رضا البستاوي أستاذ قانون الأحوال الشخصية، معظم حالات الطلاق المرأة هي من تطلب الانفصال لأنها دائما ما تسعى لتصحيح المسار في حياتها الزوجية.





وأضاف البستاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب على الرجل دراسة الفتاة التي يريد الارتباط بها طبق مواصفات معينة أهمها الثقافة لأنها ستكون مسئولة عن تربية الأبناء، فالحياة الزوجية أساس المجتمع.



