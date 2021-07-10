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أستاذ طب نفسي: إهمال المرأة ينهي الحياة الزوجية

السبت 10/يوليو/2021 - 07:15 ص
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة ميرفت العماري، أستاذ الطب النفسي، إنه حين تقرر الزوجة استحالة العشرة من زوجها، يكون ذلك ناتجا عن أن زوجها لا يمنحها القدر الكافي من الاهتمام أو التعبير عن شكره لها مثلا لما تقدمه، أو توجيه التقدير اللازم لها.

وأضافت العماري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إهمال الزوجة يقتل الحب مع الوقت، وتصل معه الزوجة إلى طريق مسدود، وترغب في إنهاء الحياة الزوجية على الفور، خاصة حينما ترى أن زوجها لطيف ويتحدث بشكل لبق مع الأخريات، ولكنه يتجاهلها.

وتابعت "العماري"، ليكون هناك تكافؤ بين الزوجين وميل عاطفي وجنسي وهي أمور أساسية، ثم تأتي في المرحلة الأخرى بقية المتطلبات مثل السكن والعمل والدخل الشهري، وكذلك عمل وسكن وعنوان الأهل وغيرها.

وأوضحت: يجب أن يكون هناك صراحة بين الشخصين أو الشريكين، والإجابة على أسئلة حول الزواج السابق أو الارتباط بشكل عام، على أن يكون الوضوح سيد الموقف، ولكن دون التجاوز في الإجابات حول العلاقات الخاصة.

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