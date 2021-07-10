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أستاذ طب نفسي: الزواج قرار أسري وفردي في ذات الوقت.. فيديو
السبت 10/يوليو/2021 - 07:16 ص
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قالت الدكتورة ميرفت العماري، أستاذ الطب النفسي، إن قرار الزواج يكون فردي وأسري في نفس الوقت، وذلك لأنه إذا كان الشخص لا يعرف الطرف الآخر جيدا، فالأسرة قد تعرفه أو تبحث عن شريك آخر يكون أكثر معرفة، وهكذا.
وأضافت العماري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن رأي الأسرة في الزواج مهم لأنه تنير الجانب المظلم والشخص يتخذ القرار المناسب، مؤكدة أن الزواج لصغار السن لمن يبلغ 18 عاما وأقل هو أمر خاطئ لأنه يستطيع تحمل المسؤولية المادية والاجتماعية.
وتابعت "العماري"، ليكون هناك تكافؤ بين الزوجين وميل عاطفي وجنسي وهي أمور أساسية، ثم تأتي في المرحلة الأخرى بقية المتطلبات مثل السكن والعمل والدخل الشهري، وكذلك عمل وسكن وعنوان الأهل وغيرها.
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