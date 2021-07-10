أستاذ طب نفسي: الزواج قرار أسري وفردي في ذات الوقت.. فيديو

قالت الدكتورة ميرفت العماري، أستاذ الطب النفسي، إن قرار الزواج يكون فردي وأسري في نفس الوقت، وذلك لأنه إذا كان الشخص لا يعرف الطرف الآخر جيدا، فالأسرة قد تعرفه أو تبحث عن شريك آخر يكون أكثر معرفة، وهكذا.





وأضافت العماري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن رأي الأسرة في الزواج مهم لأنه تنير الجانب المظلم والشخص يتخذ القرار المناسب، مؤكدة أن الزواج لصغار السن لمن يبلغ 18 عاما وأقل هو أمر خاطئ لأنه يستطيع تحمل المسؤولية المادية والاجتماعية.



