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خبير أسري يطالب برفع سن الزواج لمواجهة معدلات الطلاق المرتفعة (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 07:17 ص
بوابة الفجر
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طالب رضا البستاوي أستاذ قانون الأحوال الشخصية، لجنة التشريعات بمجلس النواب بضرورة سن قوانين جديدة لرفع سن الزواج عن 18 سنة لمواجهة معدلات الطلاق المرتفعة، موضحًا أن الخطوبة تكمن أهميتها في أنه في حال اكتشاف عدم تكافؤ الطرفين أثناء الخطبة فلابد من فسخها؛ لتجنب المشكلات التي قد تحدث بعد الزواج.

وأضاف البستاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفتاة غير قادرة على التمييز ولا تمتلك مقومات الاختيار في ذلك السن المبكر، مشيرا إلى أهمية فترة الخطوبة بين الشاب والفتاة.

وتابع أستاذ قانون الأحوال الشخصية، الزواج في سن مبكر لا تصلح كونه غير مكتملة النضج النفسي والعاطفي، ومن ثم لا تستطيع مثل تلك الشخصيات الزواج وأن تقيم أسرة سعيدة.

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