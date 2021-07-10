استشاري أسري: الفتاة التي ترى عيوب الرجل وتتتزوجه ليست "أمينة"

قالت الدكتورة ميرفت العماري، أستاذ الطب النفسي، إن الفتاة التي ترى عيوب الرجل قبل الزواج، ومع ذلك تستمر في الارتباط حتى الإنجاب مخطئة، لأنها فعلت ذلك لتحصل على لقب متزوجة فقط، ثم ستصدم في الزواج مع أول اختلاف واضح بينها وبين زوجها.





وأضافت العماري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفتاة التي تقوم بهذا الأمر ليست أمينة مع زوجها ومع نفسها في المقام الأول، موضحة أن رأي الأسرة في الزواج مهم لأنه ينير الجانب المظلم والشخص يتخذ القرار المناسب.



