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استشاري أسري: الفتاة التي ترى عيوب الرجل وتتتزوجه ليست "أمينة"

السبت 10/يوليو/2021 - 07:17 ص
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة ميرفت العماري، أستاذ الطب النفسي، إن الفتاة التي ترى عيوب الرجل قبل الزواج، ومع ذلك تستمر في الارتباط حتى الإنجاب مخطئة، لأنها فعلت ذلك لتحصل على لقب متزوجة فقط، ثم ستصدم في الزواج مع أول اختلاف واضح بينها وبين زوجها.

وأضافت العماري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفتاة التي تقوم بهذا الأمر ليست أمينة مع زوجها ومع نفسها في المقام الأول، موضحة أن رأي الأسرة في الزواج مهم لأنه ينير الجانب المظلم والشخص يتخذ القرار المناسب.

وتابعت "العماري"، أنه يجب أن يكون هناك استيعاب بين الزوجين، يعني إذا كان هناك صفة سيئة أو يكرهها الشريك، لا يقوم بفضحه أمام الآخرين، وإنما يحاول إخفائها أو تجميلها والعمل على تغييرها بشكل شخصي أي بين الطرفين فقط، حتى لا يتسبب في فضيحة أو إحراج له.

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