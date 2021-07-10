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خبير أسري: التكافؤ بين الزوجين ينشئ حياة مستقرة

السبت 10/يوليو/2021 - 07:18 ص
بوابة الفجر
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طالب رضا البستاوي أستاذ قانون الأحوال الشخصية، إن الرجل عليه المسئولية الأكبر في احتواء المشاكل الزوجية، لافتا أن أغرب دعاوى الخلع أن الزوجة لا تريد تحمل زوجها في كل حالاته.

وأضاف البستاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب أن يكون هناك وعي مشترك بين الزوجين لإقامة حياة زوجية سعيدة والتناغم الثقافي والاجتماعي والعملي، لافتا أن التكافؤ بين الزوجين يعني أن يكون كلاهما في مستوى متقارب على الأقل في مختلف النواحي والمجالات.

وتابع أستاذ قانون الأحوال الشخصية، الزواج المخطط مسبقًا يقوم على تحقيق التكافؤ الطبقي والاجتماعي والعلمي كوسيلة لتحقيق استقرار الأسرة على المدى الطويل.

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