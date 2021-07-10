أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 9319 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع استمرار ارتفاع الإصابات هذا الأسبوع في ظل مؤشرات على تزايد انتشار الوباء.

وأعلنت الصحة المكسيكية، تسجيل أيضا 217 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الأخير.

وأعلنت السلطات الصحية المكسيكة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و577 ألفا و140 حالة، والوفيات إلى 234 ألفا و675 حالة.

وكانت الحكومة المكسيكية، رجحت أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير. وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الرقم الرسمي.