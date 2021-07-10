وكيل تعليم المنوفية يشهد توزيع صناديق اسئلة الثانوية العامة



تنطلق بعد قليل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20202021 وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي عدوى فيروس كورونا.

ويؤدي طلاب محافظة المنوفية الاختبارات في عدد 126 لجنة امتحانية تم تجهيزها بالكامل وتعقيمها باستخدام ادوات ووسائل التعقيم والمطهرات وتم تركيب بوابات التعقيم على ابواب اللجان.

من جانبه شهد فجر اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية يرافقه هاني عنتر وكيل المديرية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة عملية توزيع صناديق اسئلة وكراسات إجابة البابل شيت لامتحانات اللغة العربية لطلبة الشعبة العلمية على خطوط اللجان الامتحانية وسط حراسة أمنية مشددة لضمان سلامة وصول الصناديق للجان في التوقيتات المحددة.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قامت بفرش وتجهيز عدد 22 استراحة لاستضافة المعلمين المغتربين المشاركين في الاشراف على انتظام وانضباط العملية الامتحانية بلجان محافظة المنوفية.