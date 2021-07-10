Advertisements

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

السبت 10/يوليو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements
يواجه الزمالك فريق غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.


وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 5 يوليو الجاري، قبل أن يقرر الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل المباراة.

وكان الزمالك قد حقق فوزا صعبا على فريق مصر المقاصة بهدف دون رد، سجلة أحمد سيد زيزو، في الجولة الماضية.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 61 نقطة حصدهم من 27 مباراة، فيما يتواجد غريمه الأزلي الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة جمعهم من 20 لقاء، ويتبقى 7 مباريات مؤجلة.

أخبار تهمك

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ ساعة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 23 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن مستقبل زيدان القادم

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 14 ساعة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

08:38 ص

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

09:01 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي