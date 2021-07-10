موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يواجه الزمالك فريق غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.









وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 5 يوليو الجاري، قبل أن يقرر الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل المباراة.





وكان الزمالك قد حقق فوزا صعبا على فريق مصر المقاصة بهدف دون رد، سجلة أحمد سيد زيزو، في الجولة الماضية.





ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 61 نقطة حصدهم من 27 مباراة، فيما يتواجد غريمه الأزلي الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة جمعهم من 20 لقاء، ويتبقى 7 مباريات مؤجلة.