Advertisements

تعرف على أولى مباريات برشلونة في الليجا الإسبانية بالموسم الجديد

السبت 10/يوليو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الإسباني بشكل خاص، انطلاق الليغا الإسبانية في موسمها الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقة في شهر أغسطس المقبل.

ويأمل نادي برشلونة في إستعادة لقب الليغا الغائب منذ موسمين بعد أن حصده ريال مدريد في الموسم قبل الماضي، وناله أتليتكو مدريد في الموسم الماضي، في الجولة الأخيرة، بعد منافسة شرسة مع كبار إسبانيا.

ويلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد يوم الأحد الموافق 15 أغسطس القادم، على ملعب الكامب نو، في افتتاح الموسم، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أخبار تهمك

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن مستقبل زيدان القادم

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 23 ساعة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

08:38 ص

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

09:01 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي