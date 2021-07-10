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بعد مباراة المقاصة.. تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في يوليو

السبت 10/يوليو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهات نارية، في أكثر من بطولة سواء الدوري المصري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر يوليو الحالي.


ويستعد المارد الأحمر لملاقاة فريق مصر المقاصة غدًا الأحد في الخامسة مساءً بتوقيت مصر، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.


ويقدم لكم "الفجر الرياضي" مباريات الأهلي المتبقية خلال شهر يوليو الجاري، والتي جاءت على النحو التالي:

1- الأهلي ضد مصر المقاصة، يوم 11 يوليو.
2- الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المغرب يوم السبت 17 يوليو.
3- الأهلي ضد البنك الأهلي، يوم الخميس 22 يوليو.
4- الأهلي ضد الإنتاج الحربي، يوم الأحد 25 يوليو.
5- الأهلي ضد أسوان، يوم الخميس 29 يوليو.

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