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موعد مباراة الرجاء ضد شبيبة القبائل في نهائي كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة
السبت 10/يوليو/2021 - 09:29 ص
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة الرجاء المغربي ضد شبيبة القبائل الجزائري والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الصداقة في بنين لحساب مباريات الدو النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 4 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي فيما يُمكن مشاهدتها أيضاً عبر القنوات التالية :-
Digi Sport 1 HD Slovakia
Canal + Sport 3 Afrique
V Sport Jalkapallo HD Fin
V Sport Premium HD
V sport 1 HD Norge
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