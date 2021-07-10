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قطع طرقات في بيروت وطرابلس بلبنان احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي

السبت 10/يوليو/2021 - 09:21 ص
لبنان
لبنان
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بقطع طرقات في بيروت وطرابلس ومناطق لبنانية، أخرى احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.

 

وفي وقت سابق، حث بابا الفاتيكان البابا فرنسيس زعماء لبنان على تنحية المصالح الحزبية جانبا والعمل من أجل السلم والاستقرار في بلادهم.

 

وأطلق البابا مناشدته هذه في نهاية قمة استغرقت يوماً مع زعماء مسيحيين لبنانيين في الفاتيكان؛ لمناقشة كيف يمكن للأديان مساعدة البلاد على النهوض من أزمتها، وجدد التأكيد على رغبته في زيارة لبنان.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس.

 

وأكد البابا أهمية أن يختار من هم في السلطة أخيرا وبحزم، العمل من أجل سلام حقيقي وليس من أجل مصالحهم الخاصة، "لنضع حدا لتربُح القلة من معاناة الكثرة".

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