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عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة
السبت 10/يوليو/2021 - 09:30 ص
محمد أيمن
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يرغب الدولي الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الانجليزي في الحصول على توقيع واحد من أبرز لاعبي فريق نادي برشلونة الاسباني.
وقالت صحيفة " سبورت " الإسبانية أن حوارديولا أجرى إتصال بالدولي الفرنسي أنطوان جريزمان خلال الفترة الماضية من أجل الأستفسار عن وضعه في املوسم الجديد مع البلوجرانا.
وأشارت إلى أن بيب يرى أن الفرنسي قد يكون الخليفة المثالي لقيادة هجوم السيتزينز بعد رحيل الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.
وأوضحت الصحيفة أيضاً إلى أن جريزمان ليس لدية أي نية للرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي حيث يسعى اللاعب إلى مساعدة فريقة في التتويج بالألقاب الممكنة.
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