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موعد مباراة بيراميدز القادمة في الدوري المصري

السبت 10/يوليو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يلتقي فريق بيراميدز بنظيره المقاولون العرب، يوم الجمعة الموافق 16 يوليو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.


وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.

ويسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المقاولون لتعويض سقوطه في فخ التعادل أمام فريق الإنتاج الحربي بهدفين لمثلهم، في الجولة الماضية من الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد المقاولون في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

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بيراميدز بطولة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

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