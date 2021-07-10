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وزير التعليم عن أول يوم امتحانات: ستكون بداية جميلة

السبت 10/يوليو/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم بالفني، على الامتحان المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم أنه امتحان مادة اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب بعد قليل.

وأكد شوقي، عبر مجموعة «يوميات معلم مصري» على تطبيق «واتساب»: «الله الموفق وسوف نرى الامتحان الحقيقي بعد ساعة إن شاء الله، وللأسف كل هؤلاء يضيعون وقتهم وأموالهم فيما لا يفيد».

وأكد الوزير لأولياء الأمور، أن اليوم ستكون بداية جميلة لامتحانات هادئة وناجحة بفضل تكاتف الجميع.

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