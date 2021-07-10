عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح





كشفت بعص المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حقيقة وجود مفاوضات من جانب فريق نادي ريال مدريد الاسباني للحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





وقالت صحيفة آس الإسبانية أن خطة الريال للموسم القادم فيما يخص الانتقالات هي التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلى النرويجي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.





في الوقت الذي أشارت فيه الصحيفة إلى أنه في حالة لم يستطع الملكي التعاقد مع مبابي سيتم تسريع عملية الحصول على خدمات إيرلينج هالاند خلال الصيف الجاري ومحاولة ضم الفرنسي الموسم القادم.





في الوقت الذي إن وجدت الإدارة صعوبة في الحصول على أي من اللاعبين سيتم اللجوء إلى خدمات الدولي المصري محمد صلاح أو زميله في الريدز ساديو ماني وتتوفر القائمة التي وضعها أنشيلوتي على أسم كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني.