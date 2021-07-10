طالبان تعلن سيطرتها على 85٪ من أفغانستان وسط تزايد المخاوف الإنسانية

أوضح مسؤولون في طالبان، أمس الجمعة، أن الجماعة المتمردة السنية سيطرت على 85٪ من الأراضي في أفغانستان، وزاد القلق الدولي بشأن مشاكل إدخال الأدوية والإمدادات إلى البلاد.



ونفى مسؤولو الحكومة الأفغانية التأكيد على سيطرة طالبان على معظم أنحاء البلاد كجزء من حملة دعائية شنتها مع انسحاب القوات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعد ما يقرب من 20 عامًا من القتال. لكن قال مسؤولين أفغان محليين إن مقاتلي طالبان، الذين شجعهم الانسحاب، استولوا على منطقة مهمة في إقليم هرات، موطن عشرات الآلاف من أقلية الهزارة الشيعية.



وقال مسؤولون أفغان وطالبان إن تورغوندي، وهي بلدة تقع في شمال البلاد على الحدود مع تركمانستان، استولت عليها حركة طالبان خلال الليل. وقد واصل المئات من أفراد الأمن واللاجئين الأفغان الفرار عبر الحدود إلى إيران وطاجيكستان المجاورتين، مما تسبب في اثارة مخاوف موسكو والعواصم الأجنبية الأخرى من أن الإسلاميين المتطرفين قد يتسللون إلى آسيا الوسطى.



وسعى ثلاثة من مسؤولي طالبان الزائرين إلى معالجة هذه المخاوف خلال زيارة لموسكو. وقال شهاب الدين ديلاوار أحد مسؤولي طالبان في مؤتمر صحفي "سنتخذ كل الإجراءات حتى لا تعمل الدولة الإسلامية على الأراضي الأفغانية... ولن تستخدم أراضينا ضد جيراننا". واضاف "أنت والمجتمع الدولي بأسره ربما علمتم مؤخرًا أن 85٪ من أراضي أفغانستان أصبحت تحت سيطرة" طالبان.





وقال نفس الوفد في اليوم السابق إن الجماعة لن تهاجم الحدود الطاجيكية الأفغانية، ومصيرها محط التركيز في روسيا وآسيا الوسطى. وردا على سؤال حول مساحة الأراضي التي تحتلها طالبان، رفض المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي التعليق المباشر. وصرح في مقابلة مع شبكة سي إن إن: "المطالبة بأرض أو المطالبة بالأرض لا يعني أنه يمكنك الحفاظ على ذلك أو الاحتفاظ به مع مرور الوقت". "ولذا أعتقد أن الوقت قد حان حقا للقوات الأفغانية للدخول إلى الميدان - وهم في الميدان - والدفاع عن بلادهم وشعبهم." واضاف "لديهم القدرة. حان الوقت الآن للحصول على هذه الإرادة".



ومع استمرار القتال، قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن العاملين الصحيين يكافحون من أجل إدخال الأدوية والإمدادات إلى أفغانستان، وإن بعض الموظفين فروا بعد تعرض المنشآت للهجوم. وقال مدير الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، ريك برينان، إن 18.4 مليون شخص على الأقل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 3.1 مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد.



وقال برينان، متحدثا عبر وصلة فيديو من القاهرة، في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف: "نحن قلقون بشأن عدم قدرتنا على توفير الأدوية والإمدادات الأساسية، كما اننا قلقون بشأن الهجمات على الرعاية الصحية".

