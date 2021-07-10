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وزيرة الصحة تصدم المصريين بشأن متحور دلتا.. وتكشف موعد الموجة الرابعة (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حقيقة وصول متحور دلتا بلس لفيروس كورونا إلى مصر، مؤكدة أنه لم يتم رصد المتحور في مصر حتى الآن.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن عدم وصول المتحور حتى الآن لا يعني أنه لن يأتي، حيث أنه وصل إلى 100 دولة حتى الآن، ولكن تأخر وصوله فرصة للتوسع في عملية التلقيح، خاصة حال مواجهة مصر موجة جديدة والتي وإن حدثت ستكون في سبتمبر المقبل.

وأكدت أن الوضع الوبائي في مصر آمن، وأعداد الإصابات والوفيات في أقل مستوى له، مضيفة أن إن الشهر القادم سيشهد توسع أكبر في عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، منوهة بأن انخفاض أعداد الإصابات فرصة لزيادة الاحتياطي من اللقاحات والتوسع في عملية التطعيم.

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