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"أمهات مصر" يكشفن كواليس الـ12 ساعة الأخيرة قبل ذهاب أبنائهن لامتحان الثانوية

السبت 10/يوليو/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
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رصدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، كواليس ال12 ساعة الماضية التي قضاها طلاب الثانوية العامة ليلة الإمتحان التي ينطلق في العاشرة صباح اليوم، لطلاب الشعبة العلمية، خيث يؤدي الطىاب إمتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات.

وتفاعل مئات أولياء الأمور من الأمهات، علي صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: " إحنا من دمياط، إبني راح قعد علي البحر أول الليل، سبته يقعد لوحده علي البحر عشان يرتاح نفسيا ويصفي ذهنه والله المستعان، والساعه ١١بالليل نام للساعة ٢، وبعدها صلي قيام الليل وبعدين صلاة الفجر، وبعدين جلس يراجع".

وأضافت ولي أمر: "عمري ما كنت خايفة كدة وخوفي الأكبر علي بنتي ببصلها وصعبانة عليا الدفعة دي تعبت نفسيآ، انا بحاول أهرب طول اليوم من قدام بنتي عياط طول اليوم مش قادرة أسيطر علي نفسي، فوضت أمري الي الله إن الله بصير بالعباد، يارب جبرا يليق بعظمتك ونخرج كلنا منها مجبورين الخاطر ملناش غيرك يارب".

وذكرت ولي أمر أخري: "قلق توتر خوف عياط مكتوم، كل لما أدخل لبنتي الاقيها بتحل مسابتش القلم من امبارح منامتش واي حد يدخل تزعق، نخرج نجري، تعب أعصاب مش قاارده اقولكم والله ربنا يجبر بخاطرنا كلنا ياارب وأفرح بيها وتبقي أحلي دكتوره في الدنيا ياارب".

"منمتش ولا لحظة، ربنا يسترها مع بنتى ويرزقها التوفيق والسداد"، تضيف ولي أمر أخري: "ربنا معاهم، صامدين بنشجعه واقفين وراه وبنطمنه إن شاء الله ربنا هيجبر بخاطره وبدعيله، هوا راجع طول الليل لأنه متعافي من كورونا وضاعت منه فترة كبيرة ولسه تعبان وعلمي رياضة فربنا معاه، بقول يارب متكسرش نفسهم وأجبر بخاطرهم".

وقالت ولي أمر: "والله حضرتك ما عارف أقول ايه، بس الحمد لله والشكر لله على كل حال، والله ابني عمل اللي عليه وطول الليل مراجعة، من كثر الملازم والنماذج والشيتات بصراحة تاه مبقاش عارف يلم ايه ومين مع مين وكده، قلتلوا سيبك من كل ده ركز في حاجتين بس والله المستعان وربنا يوفقه ويجبر بخاطره هو وكل الطلبة والطالبات".

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