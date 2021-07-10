كريم عفيفي يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الزومبي"في هذا الموعد

ومن المقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده بالعمل خلال

الأسبوع المقبل، والفيلم يشارك في بطولته

أشرف عبد الباقي، علي ربيع،

شيماء سيف، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.





وفي سياق آخر، انتهى الفنان كريم عفيفى مؤخراً من تصوير مشاهده في فيلم "المحكمة "، وهو بطولة فتحي عبد الوهاب، غادة عادل، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.



