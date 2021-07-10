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كريم عفيفي يبدأ تصوير فيلمه الجديد "الزومبي"في هذا الموعد

السبت 10/يوليو/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان كريم عفيفي على المشاركة في فيلم جديد يحمل عنوان"زومبي"، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده بالعمل خلال الأسبوع المقبل، والفيلم يشارك في بطولته أشرف عبد الباقي، علي ربيع، شيماء سيف، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.

وفي سياق آخر، انتهى الفنان كريم عفيفى مؤخراً من تصوير مشاهده في فيلم "المحكمة "، وهو بطولة فتحي عبد الوهاب، غادة عادل، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

والجدير بالذكر أن كريم عفيفي تعاقد يشارك حالياً في بطولة فيلم "السخنة" مع الفنان محمد أنور، وعو من تأليف نادر نظير، وإخراج هاني حمدي، ومن إنتاج أحمد السبكي. 

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