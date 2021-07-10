5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا





تقام اليوم السبت مواجهة البرازيل ضد الأرجنتين والتي تجمعهما على ملعب إستاد ماركانا لحساب مباريات نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.





وكان المنتخب البرازيلي قد وصل إلى الدور النهائي بفضل فوزه في المواجهة السابقة على منتخب بيرو بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب لوكاس باكيتا.





في الوقت الذي عبر فيه المنتخب الأرجنتيني إلى المشهد الأخير بفضل فوزه على المنتخب الكولومبي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.





وتنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





فيما يمكن مشاهدة المواجهة عبر القنوات التالية :-





Sport TV2 Potugal

Teletica 7

Caracol Nacional TV

Haber Global Turkey HD

Digi Sport 1 HD Slovakia