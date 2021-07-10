Advertisements

"عمليات المعلمين": توفير مبردات مياه وزجاجات معندية للجان الثانوية

السبت 10/يوليو/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements



صرح محمد عبدالله رئيس غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية المخصصة لمتابعة أحوال المعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة، بأن هناك تنسيق بشكل لحظي مع غرف عمليات النقابات الفرعية واللجان النقابية.

وأكد "عبدالله" أن عددا من النقابات الفرعية واللجان النقابية، قامت بتوفير كراتين مياه معدنية للمعلمين والطلاب باللجان الامتحانية منها اللجان النقابية بالصف والبدرشين والدقي والنقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، حرصًا عليهم من حرارة الشمس أثناء سير اللجان.

وأوضح رئيس غرفة العمليات، أنه تم تجهيز استراحات الملاحظين والمصححين، وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم، بالإضافة إلى تعقيم تلك الاستراحات للحفاظ على أمن وسلامة المعلمين.

ومن جانبه، قال مصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف، أنه تم توفير 50 مبرد مياه بلجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بني سويف، دعمًا من النقابة لأعضائها المعلمين.

وأضاف "الديب" أن هناك مجموعات مشكلة من أعضاء النقابة الفرعية واللجان النقابية ببني سويف، تعمل على تذليل أية عقبات تواجه المعلمين، وتوفير كافة الأجواء المستقرة للزملاء أثناء أداء مهامهم.
"عمليات المعلمين": توفير مبردات مياه وزجاجات معندية للجان الثانوية
"عمليات المعلمين": توفير مبردات مياه وزجاجات معندية للجان الثانوية

أخبار تهمك

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 15 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ 33 دقيقة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ ساعة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

09:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي