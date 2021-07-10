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تفاصيل لقاح جديد في الطريق لمصر.. ورسالة طمأنة للحاصلين على "أسترازينيكا"

السبت 10/يوليو/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الجرعة الثانية لمن حصلوا على جرعة أولى من لقاح "استرازينكا"، معلقة: "الجرعة الثانية موجودة ومأمنة لهم".

وأضاف "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر ستحصل على شحنة جديدة من لقاح إسترازينكا الفترة المقبلة، معلقة: "الطائرة اتحجزت"، معلنة أن مصر ستحصل على 2 مليون جرعة من لقاح فايزة الأيام المقبلة، كذلك سنحصل على شحنة من لقاح "جونسون آند جونسون".

وأوضحت أن التحدي أمام الحصول على لقاح فايزر هو توفير البيئة المناسبة لحفظه، لافتة إلى أنه تم توفير منظومة تبريد للقاح، كاشفة أننا سنحصل الأسبوع المقبل على شحنة من المواد الخام تكفي لتصنيع 5 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، وأول تطعيم به سيكون خلال شهر أغسطس.

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