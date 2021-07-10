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انتشار غير مسبوق لسلالتي كورونا "ألفا" و"دلتا" في تونس

السبت 10/يوليو/2021 - 09:58 ص
تونس
تونس
وكالات
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شهدت تونس، انتشار واسعا لسلالتين متحورتين من فيروس كورونا المستجد.


وقد أصدرت الصحة التونسية، بيانًا قالت فيه إن "بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة (ألفا) و(دلتا) في جل ولايات الجمهورية وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات. تخوض بلادنا حربا حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعا رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف الى جانب فرقنا الصحية".

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