موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة





إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على التشكيلة التي سيخوض بها المارد الأحمر مواجهة فريق نادي مصر المقاصة التي تجمع الفريقان يوم غدًا الأحد لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت لمحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة في المقابل يحتل فريق نادي مصر المقاصة المركز التاسع برصيد سبعة وثلاثين نقطة.





ويدخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.





خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.





خط الهجوم: محمد شريف.