غرف عزل كورونا وممرضات في لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن إدارات الأمراض المتوطنه وصحة البيئة بالتعاون مع مديرى الإدارات الصحية والأطقم الطبيه يقومون بمتابعة مكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء إمتحانات الثانوية العامة، حفاظًا علي صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة كفرالشيخ ومتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بمدارس المحافظة.





وأكدت وكيلة وزارة الصحة، أنه يتم التأكد من إرتداء الطلاب والمراقبين علي الإمتحانات باللجان للكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بجانب المرور علي خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.





وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، أنه أيضا يتم التأكد من كثافة الفصول ومايتناسب مع الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى، إذ قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية برش وتطهير الفصول وكذلك الحمامات بالنسب المحددة من المواد المطهرة المصرح بها من وزارة الصحة والسكان، كما أنه قد تم التنسيق لوجود ممرضة مع كل لجنة امتحانات لقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان وكذلك متابعة الحاله أثناء تأدية الإمتحان، فضلا عن وجود غرف عزل مجهزة فى حالة ظهور أى إشتباه أثناء اللجنة.



