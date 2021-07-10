التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء ضد شبيبة القبائل في نهائي الكونفدرالية





يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي اليوم السبت نظيره فريق نادي شبيبة القبائل لحساب مباريات نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في المواجهة التي تجمع بينهما في بنين.





ومن المُنتظر ان يخوض فريق نادي الرجاء المواجهة بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى: أنس الزنيتي.





خط الدفاع: عبدالإله مدكور، أسامة سوكحان، إلياس الحداد، مروان هدهودي.





خط الوسط: عمر العرجون، محمد زريدة، عبدالإله الحافيظي أو زكرياء الوردي.





خط الهجوم: محمود بنحليب، بين مالانجو، سفيان الرحيمي.





في الوقت الذي يلعب فيه فريق نادي شبيبة القبائل المواجهة بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى: بن بوط.





خط الدفاع: كروم – أيت عبد سلام – سوياد – بن شريفة.





الوسط: رياح – بن عابدي – أوقاصي.





الأجنحة والهجوم: بن سايح – بن شعيرة – بولحية.