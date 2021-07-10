مع ارتفاع حالات كورونا.. سيدني تحذر أن القادم أسوأ

أبلغت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن أكبر ارتفاع يومي لها في الإصابات بفيروس كورونا المكتسب محليًا هذا العام، اليوم السبت، مع تحذير السلطات من أنه قد يكون الأسوأ لم يأت بعد في سيدني، التي تعاني من إغلاق شديد لمدة ثلاثة أسابيع.



كانت هناك 50 حالة جديدة حاملة للعدوى في المجتمع في الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، ارتفاعًا من 44 حالة في اليوم السابق، وبذلك يرتفع تفشي متغير دلتا شديد العدوى إلى 489 حالة. ومن بين حالات السبت، كان هناك 26 شخصًا قضوا وقتًا في المجتمع أثناء إصابتهم بالعدوى، مما أدى إلى تعميق المخاوف من تمديد إغلاق أكثر من 5 ملايين شخص في سيدني والمناطق المحيطة بها.



وقالت رئيسة وزراء الولاية غلاديس بريجيكليان في إفادة تلفزيونية "عندما تعلم أن هناك 26 حالة معدية في المجتمع، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن الأمور ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن". واضاف "أعتقد أنه من الواضح تمامًا أنه ما لم نقم بتقليل هذا المستوى من الأشخاص المصابين بالعدوى في المجتمع، فلن نتمكن من تغيير الأمور بأسرع ما يمكن أو بأسرع ما ينبغي."



هناك 47 حالة في المستشفى، أو حوالي واحد من كل 10 أشخاص مصابين في الفاشية الحالية. من بين هؤلاء، هناك 19 شخصًا تقل أعمارهم عن 55 عامًا و16 شخصًا في العناية المركزة، بما في ذلك مراهق. وقالت السلطات الصحية إنه لم يحتاج أي شخص تم تطعيمه بالكامل إلى رعاية في المستشفى وأن 79٪ ممن تم إدخالهم لم يتلقوا أي جرعات. التطعيمات متاحة الآن في أستراليا فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين هم في مجموعات معرضة للخطر إما بسبب صحتهم أو عملهم.



لقد كان أداء البلاد أفضل بكثير من العديد من البلدان المتقدمة الأخرى في الحفاظ على أرقام COVID-19 منخفضة نسبيًا، ولكن طرح التطعيم كان من بين الأبطأ بسبب قيود الإمداد وتغيير المشورة الطبية لدعامة استرازينيكا.

