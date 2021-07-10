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تفاصيل إقامة مباراة بين مهندسي وعمال إعمار غزة وفريق فلسطيني (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس طارق بدوي مدير مشروع إعادة الإعمار بقطاع غزة، تفاصيل مباراة كرة القدم بين مهندسي وعمال إعمار غزة وفريق فلسطيني التي أقيمت أمس في مدينة غزة بعنوان "في حب مصر وفلسطين"، قائلا إن أهالي فلسطين استقبلوا العمال المصريين بشكل رائع، وهو ما جعلهم لا يشعرون بأنهم في غربة.

وأضاف بدوي خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، "الناس كلها كانت مبسوطة للفريقين، ولعبنا سويا بشكل ودي وأخوي، وكنا في قمة السعادة إننا في فلسطين".

وتابع مدير مشروع إعادة الإعمار بقطاع غزة، أن مستوى الفريقين كان متقاربا للغاية وانتهت بنتيجة 5-4، وكان أداء الفريقين رائعا، لافتًا إلى أن المباراة تستهدف إظهار قطاع غزة في صورة جيدة أمام العالم وأنها ليست عبارة عن أنقاض أو مشكلات، لكن هناك جوانب أخرى للحياة فيها مثل ممارسة كرة القدم.

وأشار إلى أن المباراة شهدت حضورا كبيرا من جانب العائلات الفلسطينية لتشجيع الفريقين بكل قوة، معقبا: "شعرنا بالدفء والعطاء من جانب الجمهور الفلسطيني، واستمر التشجيع حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة".

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