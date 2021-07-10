نائبة بالشيوخ: قرار عودة رحلات الطيران الروسية يوثق انجازات الدولة الخارجية

أشادت النائية أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار عودة السياحة الروسية إلى المدن الساحلية المصرية، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعودة الطيران الروسي إلى مصر بعد حظر دام لست سنوات ؛ كما أثنت على دور القيادة السياسية المصرية في عودة الرحلات الروسية إلى مصر، حيث جاء القرار بعد سلسة طويلة من المفاوضات بين البلدين للتأكد من آمان وسلامة المطارات وهو ما أثبتته الحكومة المصرية.





وصرحت رمزي في بيان لها: " يوثق القرار الأخير بعودة الطيران الروسي إلى مصر رسميا بعد انقطاع أستمر منذ عام 2015، شهادة ثقة دولية في الطيران المصري واستقرار الأوضاع الداخلية للبلاد، وأيضا دليلًا على حجم الإنجازات الداخلية والخارجية التي حققتها الدولة على مدار السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وأوضحت عضو مجلس الشيوخ في البيان، أهمية القرار في تنشيط أوضاع السياحة المصرية، خاصة في ظل تلك الإجراءات الإحترازية المُتبعة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضافت أن قرار روسيا برفع حظر الرحلات الجوية للطيران إلى الدولة المصرية ذو معني كبير، حيث يمثل هذا الإعلان ثقة الروس في المقصد السياحي.



