Advertisements

نائبة بالشيوخ: قرار عودة رحلات الطيران الروسية يوثق انجازات الدولة الخارجية

السبت 10/يوليو/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أشادت النائية أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار عودة السياحة الروسية إلى المدن الساحلية المصرية، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعودة الطيران الروسي إلى مصر بعد حظر دام لست سنوات ؛ كما أثنت على دور القيادة السياسية المصرية في عودة الرحلات الروسية إلى مصر، حيث جاء القرار بعد سلسة طويلة من المفاوضات بين البلدين للتأكد من آمان وسلامة المطارات وهو ما أثبتته الحكومة المصرية.

وصرحت رمزي في بيان لها: " يوثق القرار الأخير بعودة الطيران الروسي إلى مصر رسميا بعد انقطاع أستمر منذ عام 2015، شهادة ثقة دولية في الطيران المصري واستقرار الأوضاع الداخلية للبلاد، وأيضا دليلًا على حجم الإنجازات الداخلية والخارجية التي حققتها الدولة على مدار السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ في البيان، أهمية القرار في تنشيط أوضاع السياحة المصرية، خاصة في ظل تلك الإجراءات الإحترازية المُتبعة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن قرار روسيا برفع حظر الرحلات الجوية للطيران إلى الدولة المصرية ذو معني كبير، حيث يمثل هذا الإعلان ثقة الروس في المقصد السياحي.

ونوهت رمزي في البيان، إلى ثقل السياحة الروسية كمصدر رئيسي للسياح في مصر، وأهمية القرار في تنشيط السياحة المصرية؛ كما أشارت إلى نجاح الدولة المصرية في تخطي الأزمات الخارجية، وتحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد الدولى في كافة المجالات، ضمن استراتيجيات الدولة لبناء مصر الحديثة.

أخبار تهمك

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ 35 دقيقة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 14 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

09:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي