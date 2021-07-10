Advertisements

مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية بالمحافظة

السبت 10/يوليو/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تفقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة محمد متولي الشعراوي ببنها.

جاء ذلك للوقوف على مدى سلامة ودقة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وصول ورقة الامتحانات للجان على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ومعالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتابع سير الإجراءات بالتنسيق مع قوات الأمن المسؤولة، بدءًا من تأمين مركز توزيع الأسئلة حتى الانتهاء من أداء الامتحانات، مشيرا إلى أن توزيع أوراق الأسئلة سيبدأ من الساعة الخامسة صباحا، مع التأكيد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تعمل بالتنسيق مع غرف عمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة سير انتظام الامتحانات بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أي شكوى والوصول لحل والعمل على توفير مناخ ملائم للطلاب.

أوضح أنه جرى تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن 14 طالبا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كل أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة، مشيرًا إلى أن 34 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العام هذا العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.

أخبار تهمك

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 15 ساعة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

09:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي