مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية بالمحافظة

تفقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة محمد متولي الشعراوي ببنها.



جاء ذلك للوقوف على مدى سلامة ودقة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وصول ورقة الامتحانات للجان على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ومعالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وتابع سير الإجراءات بالتنسيق مع قوات الأمن المسؤولة، بدءًا من تأمين مركز توزيع الأسئلة حتى الانتهاء من أداء الامتحانات، مشيرا إلى أن توزيع أوراق الأسئلة سيبدأ من الساعة الخامسة صباحا، مع التأكيد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.



وأشار إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تعمل بالتنسيق مع غرف عمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة سير انتظام الامتحانات بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أي شكوى والوصول لحل والعمل على توفير مناخ ملائم للطلاب.



أوضح أنه جرى تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن 14 طالبا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كل أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة، مشيرًا إلى أن 34 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العام هذا العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.