نقابة المعلمين بملوي تجهز خطوط أتوبيسات لنقل المراقبين والملاحظين إلى لجان الثانوية

وفرت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي في المنيا برئاسة حمادة النقيب، خطوط أتوبيس لنقل المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من استراحاتهم وأماكن إقامتهم إلى مقرات لجان الثانوية العامة بملوي والمنيا وديرمواس، للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.



وقال حمادة النقيب، رئيس فرعية المعلمين بملوي، إن خطوط الأتوبيسات مخصصة لنقل المعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.



وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة محمد عبدالله، الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال المعلمين خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.



وأشار الأمين العام إلى أن هناك توجيهات من خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بالتواصل المستمر مع لجان الثانوية العامة من خلال غرف العمليات الفرعية لديهم ورفع تقارير يومية لغرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة عن أية مشكلة تواجه المعلمين المشاركين في الامتحانات، وحلها فورًا.



وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادًا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.



ويتوجه طلاب شعبة علمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.



ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".



ويتكون الامتحان من 60 سؤالًا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.



وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه على الديسك المخصص لجلوسه باللجان.



ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدًا لتوزيعها على اللجان طبقًا للخطط الزمنية الموضوعة.



جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارًا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.