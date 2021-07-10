انتهاء تصوير مسلسل "الحرير المخملي" في هذا الموعد



يواصل فريق عمل مسلسل "الحرير المخملي" تصوير مشاهدهم المتبقية في الإسكندرية، ومن المقرر أن ينتهوا من تصوير مشاهدهم بعد 20يوماً، استعدادًا لعرضه الشهر المقبل.





والمسلسل تدور أحداثه في مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرمروا ببداية الألفية الثانية وحتى وقتنا الحالي في إطار 60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءً من الجد، الذى يجسد دوره الفنان مصطفى فهمي، الذي يظهر بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية، وصولًا إلى الأبناء في العصر الحديث.





والمسلسل بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، والمسلسل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.