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انطلاق ماراثون الثانوية العامة بالبحر الأحمر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية (صور)

السبت 10/يوليو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر التوافد مبكرا وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة حيث شهد محيط اللجان تواجد أمني مكثف وتشديد الخدمات الأمنية على أبواب اللجان ومنع دخول غير الطلاب فقط والتشديد على إجراءات وقائية، وخصصت مديرية الصحة بالبحر الأحمر زائرة صحية بكل لجنة وسيارة اسعاف خارج محيط اللجان.

وكان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر،رفع درجة الإستعدادات لبداية إمتحانات الشهادة الثانوية، وكان تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بأن المديرية قد أنهت الإستعدادات والتجهيزات لإمتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية والمقرر أن تبدأ للشعبتين العلمية والأدبية وقد أشار السيد وكيل التعليم هشام منير عبد الغني أنه تم إعداد 19 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية لعدد 265‪5 طالب وطالبة للشعبة الأدبية والعلمية والمكفوفين والمتفوقين في وجود الإجراءات الإحترازية والوقائية المشدد.

مؤكدا على تعقيم وتطهير المدارس يوميا عقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة على سلامة الجميع.

وأوضح هشام في تصريحات له أن المديرية عقدت عدة بروتوكولات بينها وبين الصحة ومديرية الأمن والكهرباء وذلك تنسيقآ لتوفير الخدمات الأمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة المعاونة بالمحافظة ومجلس الأمناء.

لافتا إلى أن بدء الامتحانات من يوم السبت لتستمر حتى 29 يوليو للشعبة الأدبية و2 أغسطس للشعبة العلمية والمكفوفين و5 أغسطس للمتفوقين.
انطلاق ماراثون الثانوية العامة بالبحر الأحمر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية (صور)
انطلاق ماراثون الثانوية العامة بالبحر الأحمر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية (صور)
انطلاق ماراثون الثانوية العامة بالبحر الأحمر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية (صور)
انطلاق ماراثون الثانوية العامة بالبحر الأحمر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية (صور)

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