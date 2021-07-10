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«تعليم المنيا»: غرفة عمليات مركزية للتواصل في حالة وجود شكوى

السبت 10/يوليو/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيرى
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أوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن المديرية خصصت أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل مع مديري الإدارات التسع في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي

وأضاف الرشيدي أنه تم اتخاذ جميع إجراءات الاحترازية قبل دخول الطلاب اللجان فضلًا تقليل أعداد الطلاب حتي أصبح عدد الطلاب ١٤ طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.

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قال المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إنه تم الانتهاء من الاستعدادات داخل 86 لجنة عامة لاستقبال 34524 طالب وطالبة، بينهم 20779 علمي، و13745 أدبي داخل 9 مراكز من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا

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