تزامنا مع انطلاقها.. 7 أرقام هامة عن امتحانات الثانوية العامة



في الدقائق الأخيرة، بدأت لجان الثانوية العامة في استقبال الطلاب وسط إجراءات وقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا التاجي المستجد، وكذلك أمنيات لعبور تلك الاختبارات وفقا لما يتمناه الجميع.



وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بنظام التقييم الجديد ورقيا لأول مرة على البابل شيت، حيث بدأ طلاب الشعبة العلمية الامتحانات بأداء مادة اللغة العربية وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.



والطالب سوف يدخل الامتحان، وسوف يتوزع عليه كراسة أسئلة مطبوعة، مع البابل شيت لتسجيل الإجابات، ولن يستخدم الطالب الإنترنت بأى حال، والمفروض الطالب يكتب اسمه على البابل شيت، ويقوم بفتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار يقرأ الأسئلة من التابلت أو ورقة الأسئلة، وعلى الطالب أن يجيب على البابل شيت، ثم التابلت أو العكس، وهناك وقت كاف لذلك للطلبة النظاميين.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأرقام عن امتحانات الثانوية العامة بالتزامن مع انطلاقها:







- عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 649 ألفا و387 طالب وطالبة.



- عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة 2021، في الشعبة العلمية (علوم) 292 ألفًا و852 طالبًا وطالبةً.



- عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الشعبة العلمية (رياضيات) 100ألف و169 طالبًا وطالبةً.



- إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشعبة الأدبية يبلغ عددهم 256 ألفًا و366 طالبًا وطالبة.



- عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189، منهم 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.



- المجموع الكلى لدرجات امتحانات الثانوية العامة 410 درجات وقواعد تنسيق الجامعات دون تغيير.



- 3 مستويات لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وذلك لتقيس الفهم والتطبيق والعمق، لا توجد أسئلة من خارج المنهج.