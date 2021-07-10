Advertisements

تزامنا مع انطلاقها.. 7 أرقام هامة عن امتحانات الثانوية العامة

السبت 10/يوليو/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

في الدقائق الأخيرة، بدأت لجان الثانوية العامة في استقبال الطلاب وسط إجراءات وقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا التاجي المستجد، وكذلك أمنيات لعبور تلك الاختبارات وفقا لما يتمناه الجميع.

وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بنظام التقييم الجديد ورقيا لأول مرة على البابل شيت، حيث بدأ طلاب الشعبة العلمية الامتحانات بأداء مادة اللغة العربية وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.

والطالب سوف يدخل الامتحان، وسوف يتوزع عليه كراسة أسئلة مطبوعة، مع البابل شيت لتسجيل الإجابات، ولن يستخدم الطالب الإنترنت بأى حال، والمفروض الطالب يكتب اسمه على البابل شيت، ويقوم بفتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار يقرأ الأسئلة من التابلت أو ورقة الأسئلة، وعلى الطالب أن يجيب على البابل شيت، ثم التابلت أو العكس، وهناك وقت كاف لذلك للطلبة النظاميين.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأرقام عن امتحانات الثانوية العامة بالتزامن مع انطلاقها:



- عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 649 ألفا و387 طالب وطالبة.

- عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة 2021، في الشعبة العلمية (علوم) 292 ألفًا و852 طالبًا وطالبةً.

- عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الشعبة العلمية (رياضيات) 100ألف و169 طالبًا وطالبةً.

- إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشعبة الأدبية يبلغ عددهم 256 ألفًا و366 طالبًا وطالبة.

- عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189، منهم 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.

- المجموع الكلى  لدرجات امتحانات الثانوية العامة 410 درجات وقواعد تنسيق الجامعات دون تغيير.

- 3 مستويات لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وذلك لتقيس الفهم والتطبيق والعمق، لا توجد أسئلة من خارج المنهج.

أخبار تهمك

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ 35 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

09:30 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي