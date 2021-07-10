هذا ما حدث عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن بين الوفدين المصري والإثيوبي (فيديو)

كشف محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، كواليس ما بعد جلسة مجلسة الأمن والتي انعقدت يوم الخميس الماضي لمناقشة قضية السد الإثيوبي، بين الوفدين المصري والإثيوبي، قائلا: "الفترة الزمنية القصيرة لا تتيح تواصلا موضوعيا".





وقال "إدريس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه ليس هناك قطيعة بيننا وبين الأشقاء في إثيوبيا، معلقا: "هناك تواصل المجاملة والتحيات".



