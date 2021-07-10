بدء مارثون امتحانات الثانوية العامة بمركز ومدينة ملوي





تابع اليوم السبت اللواء اركان حرب وكيل الوزارة احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بدء سير امتحانات الثانوية العامة بقرى مركز ومدينة ملوى



وشدد رئيس المدينة، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتفعيل البوابات الإلكترونية للتعقيم، مع تكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان قبل بدء وعقب انتهاء الامتحان، حفاظًا على الصحة العامة وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا



وأشار" السايس" إلى أن هناك متابعة لحظية بغرفة العمليات، وذلك لاستقبال الشكاوى بكافة اللجان بالمركز والمدينة.



ووجه رئيس المدينة نواب المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني علي مدار اليوم وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي امام اللجان.