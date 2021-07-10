انتظام لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر ومنع انتظار أولياء الأمور



شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت مع إنطلاق ماراثون الثانوية العامة، انتظام ومتابعة جيدة للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، ومن جانبه قام الأمن بمنع أى تجمعات لأولياء الأمور أمام اللجان.



ومن جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إلى أن إجمالي عدد الطلاب 2629 طالبا وطالبة، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة كاالتالى 2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين.



وأضاف منير، فى تصريحات سابقة سعة كل لجنة 14 طالبا لمراعاة التباعد بين الطلاب، بالإضافة إلى تخصيص فصلين بكل مدرسة لاستخدامها كحجرة عزل طبى، كما أنه تم توفير بوابات تعقيم بكل لجنة وأجهزة كشف حرارى وأجهزة لتغطية الأحذية، بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواقي الوجه الشفاف والقفازات.