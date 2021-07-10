لهذا السبب..منة شلبي تتجه إلى بورسعيد

، والفيلم تدور أحداثه

في فترة السبعينات.





فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، وكوكبة مميزة من النجوم، وتدور أحداثه في فترة السبعينيات، وهو من إخراج شريف عرفة.



وفي سياق آخر، عرض لمنة شلبي مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "ليه لا" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، كما أنه تناول قضية اجتماعية هامة إلا وهى تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين، من أجل إنجاب الأطفال الذين تحلم بهم، ولتحقق رغبتها الفطرية بالإحساس بالأمومة.