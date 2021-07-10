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لهذا السبب..منة شلبي تتجه إلى بورسعيد

السبت 10/يوليو/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة منة شلبى للسفر إلى بورسعيد خلال الأيام المقبلة، لتصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم "الجريمة"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والفيلم تدور أحداثه في فترة السبعينات.

فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، وكوكبة مميزة من النجوم، وتدور أحداثه في فترة السبعينيات، وهو من إخراج شريف عرفة.

وفي سياق آخر، عرض لمنة شلبي مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "ليه لا" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، كما أنه تناول قضية اجتماعية هامة إلا وهى تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين، من أجل إنجاب الأطفال الذين تحلم بهم، ولتحقق رغبتها الفطرية بالإحساس بالأمومة.

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