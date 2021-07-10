وزير التنمية المحلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

تفقد اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة بدء أول امتحانات للثانوية العامة بمدرسة مصطفي يسري عميرة بمصر الجديدة.



وتوافد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة على لجان الإمتحانات، وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية التى كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة من قبل.



وحرص الطلاب على ارتداء الكمامات الخاصة بهم قبل دخولهم لجان الإمتحانات فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.



وفى السياق نفسه، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستعداد للامتحانات.



وكتب "شوقي" عبر مجموعة «يوميات معلم مصري» على تطبيق «واتساب»: «الله الموفق وسوف نرى الإمتحان الحقيقي بعد ساعة إن شاء الله، وللأسف كل هؤلاء يضيعون وقتهم وأموالهم فيما لا يفيد».