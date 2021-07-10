امتحانات الثانوية العامة.. 86 لجنة بكفر الشيخ يستقبلون 20 ألف طالب وطالبة





استقبلت 86 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 20 ألف و280 طالب وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وشكلت محافظة كفر الشيخ غرفة عمليات لمتابعة الإمتحانات يترأسها اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، إذ تضم غرفة الأزمات، وتعليم وصحة واسعاف وكهرباء وامن وشركة اتصالات،ومياه شرب وغيرهم،جاهزية اللجان.



ووجه محافظ كفر الشيخ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من تشغيل البوابات الإلكترونية،وتوفير المواد المطهرة، والكمامات الواقية،،والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة، مع تخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان.



كما وجه المحافظ، بتحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، مشددًا على ضرورة وجود زائر أو زائرة الصحية أو طبيب بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، مشددا على رؤساء المراكز بالمرور الدوري على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.



ووجه المحافظ أيضا بضرورة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.