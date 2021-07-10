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تعرف على حالة الطقس اليوم في الإمارت

السبت 10/يوليو/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 10-7-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الأماراتية أن يكون الطقس السبت غائما جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الأحد، قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 15:13 والمد الثاني عند 00:53 الجزر الأول عند الساعة 08:06 والجزر الثاني عند الساعة 18:20.

بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 10:41 الثاني عند الساعة 21:29 الجزر الاول عند الساعة 16:23 والجزر الثاني عند الساعة 04:22.

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