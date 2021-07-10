مسؤول أفغاني: نستعد لاستعادة السيطرة على أكبر معبر حدودي مع إيران

قال مسؤول أفغاني، اليوم السبت، إن السلطات الأفغانية تستعد لإطلاق معركة لاستعادة السيطرة على أكبر معبر حدودي مع إيران بعد سيطرة حركة طالبان عليه، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، شن مسلحو حركة طالبان سلسلة هجمات في شمال أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سيطروا على بلدة شير خان الحدودية مع طاجيكستان.

وذكر غلام رباني وهو مسؤول في مجلس إقليمي، أن القتال لا يزال دائرا خارج عاصمة إقليم قندوز وأن الناس يفرون من المدينة.

بدورها أعلنت الحكومة أن قوات الأمن استعادت منطقتين في تخار وأن العمليات لا تزال جارية.

وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال إن قيادة الحركة طلبت من المقاتلين العودة بعد أن وصلوا إلى مدخل مدينة مزار الشريف، حيث لم ترغب قيادتهم العليا في السيطرة على الأقاليم إلا بعد رحيل جميع القوات الأمريكية.