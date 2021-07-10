اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم في السعودية

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 10-7-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في السعودية:





يتوقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى اليوم السبت أن يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة في عموم مناطق المملكة ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، مع وجود فرصة لزخات رعدية ومحلية الطابع والشدة على اجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.



