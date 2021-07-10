Advertisements

القاهرة 36.. تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

السبت 10/يوليو/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد اليوم السبت، طقسا حارً ورطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات. 
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى  والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

أخبار تهمك

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 14 ساعة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة

منذ ساعة و 14 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي