القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني: مصر هي الرئة التي يتنفس منها شعبنا (فيديو)

علق صائب جندية القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم، على المباراة التي جمعت بين فريق فلسطيني وفريق مصري مكون من مهندسي وعمال إعمار غزة أمس الجمعة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر هي الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، ولفت إلى أن هذه المباراة كانت مهرجانا رياضيا.





وأضاف جندية خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن المباراة كانت احتفالية وبعيدة عن الطابع الرسمي، والجميع كان سعيدا بهذا المهرجان الرياضي الذي عبر عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.





وتابع القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم، أن المباراة كانت حماسية وسيطرت روح الإخوة والمحبة على اللاعبين، مشيدًا بمستوى اللاعبين المصريين حيث حصل أحدهم على جائزة أفضل لاعب في المباراة كونه يمتلك مهارات مميزة للغاية.



