Advertisements

القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني: مصر هي الرئة التي يتنفس منها شعبنا (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
علق صائب جندية القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم، على المباراة التي جمعت بين فريق فلسطيني وفريق مصري مكون من مهندسي وعمال إعمار غزة أمس الجمعة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر هي الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، ولفت إلى أن هذه المباراة كانت مهرجانا رياضيا.

وأضاف جندية خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن المباراة كانت احتفالية وبعيدة عن الطابع الرسمي، والجميع كان سعيدا بهذا المهرجان الرياضي الذي عبر عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتابع القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم، أن المباراة كانت حماسية وسيطرت روح الإخوة والمحبة على اللاعبين، مشيدًا بمستوى اللاعبين المصريين حيث حصل أحدهم على جائزة أفضل لاعب في المباراة كونه يمتلك مهارات مميزة للغاية.

وأكد صائب جندية القائد الأسبق للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم، أن الأهلي والزمالك يتمتعان بشعبية جارفة في غزة، وعندما زار الزمالك غزة حضر 10 ألاف فلسطيني المباراة.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة

منذ ساعة و 14 دقيقة

حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

عاجل.. حقيقة إهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح

09:30 ص

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي