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طريقة تحضير بطاطس حلزوني بالثوم

السبت 10/يوليو/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
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المقادير
- البطاطس : 3 حبات (مسلوقة ومقشرة)
- النشاء : 3 ملاعق كبيرة
- البيض : 1 حبة
- حليب بودرة : 4 ملاعق كبيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
اهرسي البطاطس في وعاء وأضيفي النشا والحليب واخلطي.
أضيفي البيضة والملح والفلفل وبودرة الثوم واهرسي حتى يصبح المزيج ناعماً.
ضعي المزيج في كيس وقصي زاوية الكيس لعمل فتحة رفيعة.
سخني زيت غزير في مقلاة عميقة واصنعي بخليط البطاطس حلزونات دائرية وحمريها حتى تنضج.
قدميها ساخنة مع صلصة الكاتشاب أو أي صلصة مفضلة لديكِ.

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